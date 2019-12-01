Motociclistas resultan heridos tras ser atropellados cerca de la entrada al Fraccionamiento Monte Olivo de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 15:32:31

Zamora, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Un par de individuos que circulaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionados al ser arrollados por un trailer de color rojo qué logró darse a la fuga, informaron algunos testigos.

El aparatoso accidente se registró minutos antes de las 13:00 horas de este miércoles en el Libramiento Norte a la altura del kilómetro 3, a unos metros de la entrada al Fraccionamiento Monte Olivo.

Al sitio se movilizaron paramédicos de Rescate quienes auxiliaron al señor Manuel M., H., de 62 años de edad, vecino de la colonia 20 de Noviembre, quien sufrió fractura expuesta de tibia y peroné derecho.

También auxiliaron a Armando S., G., de 51 años de edad, vecino de la colonia Linda Vista, quien presentaba solamente golpes y raspones, por lo que ambos fueron llevados a diversos nosocomios para su atención médica.

Elementos de Seguridad Vial tomaron conocimiento del hecho y aseguraron la moto de la marca RSK, color negro, con placas de circulación 68PSJ1 de Michoacán, la cual fue puesta a disposición de la autoridad competente.