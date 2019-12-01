Balean a joven en Jacona, Michoacán

Balean a joven en Jacona, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 14:39:27
Jacona, Michoacán, 25 de febrero del 2026.- Un joven resultó con posible fractura de cadera al recibir un balazo tras ser blanco de una agresión armada, informaron fuentes policiales.

Respecto al hecho se conoció que aproximadamente al mediodía de estd miércoles en los números de emergencias recibieron un reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el Camino a Los Cerritos a la altura de la colonia Morelos.

Elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Defensa se movilizaron al sitio donde encontraron al herido, por lo que solicitaron una ambulancia.

Socorristas de Protección Civil Municipal llegaron y le brindaron los primeros auxilios al joven Oscar Javier M., P., de 21 años de edad, vecino del Barrio de Arriba del municipio de Santiago Tangamandapio, el cual fue llevado a un hospital de Zamora.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del hecho e iniciaron las investigaciones correspondientes.

