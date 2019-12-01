Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 14:35:28

San Miguel Contla, Tlaxcala, a 25 de febrero 2026.- Personal de seguridad federal capturó a Isaac “N”, alías “El Hacha”, señalado como presunto operador de una organización criminal de Jalisco en Tlaxcala.

El presunto criminal sería uno de los encargados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala y es señalado por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Igualmente, el señalado como uno de los principales operadores de una organización delictiva con alta presencia en la región, además de desempeñarse como jefe de una célula criminal con origen en Nayarit.

Según un comunicado oficial, el sospechoso fue ubicado por agentes del Gabinete de Seguridad federal en el municipio de San Miguel Contla, donde se desplegó un operativo en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

Además, se informó que ‘El Hacha’ fue interceptado a bordo de un vehículo sin placas de circulación, mismo en el que se encontraron dosis de droga y una granada de fragmentación.