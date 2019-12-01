Más de 10 millones de turistas llegaron a Michoacán en 2025: Sectur

Más de 10 millones de turistas llegaron a Michoacán en 2025: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 16:34:07
Morelia, Michoacán, a 5 de enero de 2026.- Michoacán registró una afluencia histórica de 10 millones 635 mil 487 turistas y visitantes durante 2025. Esta cifra récord refleja el éxito en la promoción de la gastronomía, artesanías y destinos emblemáticos que consolidaron a la entidad como un referente turístico el año pasado, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Turismo señaló que esta cifra superó en un 5.6 por ciento a los 10 millones 066 mil 299 turistas y visitantes que estuvieron en la entidad durante 2024. 

“Este flujo turístico generó una derrama de 15 mil 230 millones de pesos, lo que representa un incremento del 6.18 por ciento en comparación con 2024. Estos recursos llegaron directamente a hoteleros, restauranteros, guías y prestadores de servicios que integran la cadena de valor del sector”, afirmó el funcionario.

Datos obtenidos por el Observatorio Turístico de Michoacán señalan que entre los 13 países principales que llegaron a “el alma de México” se encuentran Canadá, Estados Unidos, China, España, Japón, Italia, Colombia, Alemania, Argentina, Reino Unido, Corea del Sur, Guatemala y Brasil. Asimismo, se registró una afluencia constante de turistas provenientes de todas las entidades de la República Mexicana.

En lo que se refiere al medio de transporte que utilizaron, comentó el titular de la Sectur, el Observatorio Turístico señaló que el 50 por ciento fue para el automóvil privado, mientras que el autobús representó el 22 por ciento, la renta de carros, autobuses y minivans fue del 15 por ciento, la movilidad aérea fue del 9 por ciento y finalmente las motocicletas registraron el 2 por ciento.

