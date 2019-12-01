En Morelia, Michoacán: Detienen a dos sujetos y recuperan cuatro autos robados en el Fraccionamiento Villas de Oriente y colonia La Aldea

En Morelia, Michoacán: Detienen a dos sujetos y recuperan cuatro autos robados en el Fraccionamiento Villas de Oriente y colonia La Aldea
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 20:23:05
Morelia, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- Como resultado de dos distintas acciones operativas llevadas a cabo por la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Guardia Civil, se logró la detención de dos personas, el aseguramiento de cuatro vehículos robados y equipo táctico.

En una primera acción llevada a cabo en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villas del Oriente, se aseguraron cuatro vehículos que presentaban reporte de robo. 

La segunda acción, realizada de forma simultánea, tuvo lugar en la calle Rosario Castellanos, en las inmediaciones de la colonia La Aldea. 

Ahí lograron el aseguramiento de dos personas, 11 cartuchos para arma larga, cinco cartuchos de arma corta, 57 dosis de metanfetamina, y varios cargadores.

Finalmente los detenidos, los vehículos, el equipo táctico y la droga fueron puestos a disposición de  las autoridades competentes para los efectos de ley.

