Agentes federales disparan contra dos civiles en Portland, Oregón; se encuentran heridos

Portland, Oregón, a 8 de enero de 2026.- Dos civiles, un hombre y una mujer, resultaron con lesiones por arma de fuego, luego de un enfrentamiento en el que intervinieron agentes federales la tarde de este jueves en Portland, Oregón, según reportes de la policía local difundidos por ABC News.

El Departamento de Policía de Portland informó que sus elementos acudieron al sitio alrededor de las 14:30 horas, donde encontraron a ambas personas con lo que describieron como “heridas de bala aparentes”. La corporación aclaró en un comunicado que los disparos fueron realizados por personal federal y que la policía municipal no participó en la acción que derivó en el tiroteo.

De acuerdo con fuentes citadas por medios estadounidenses, los agentes involucrados pertenecerían a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y no al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras el incidente, oficiales locales brindaron los primeros auxilios a las víctimas, incluida la colocación de un torniquete, y solicitaron apoyo médico; posteriormente, ambos heridos fueron trasladados a un hospital, sin que se haya dado a conocer su condición de salud.

Este hecho ocurre en un contexto de creciente tensión en distintas ciudades del país, luego de que un día antes una mujer fuera asesinada en Minneapolis por un agente migratorio, suceso que ha provocado indignación y protestas.

Ante este panorama, el jefe de la Policía de Portland, Bob Day, exhortó a la población a mantener la calma mientras avanzan las investigaciones. “Todavía nos encontramos en una etapa inicial de este incidente”, declaró, al reconocer el ambiente de “fuerte carga emocional y tensión” que persiste tras los acontecimientos recientes.

Autoridades confirmaron que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) acudirá al lugar para hacerse cargo de las indagatorias. Mientras tanto, este nuevo episodio de uso de fuerza letal por parte de agencias federales reaviva el debate nacional sobre los límites, la supervisión y los riesgos de los operativos de seguridad e inmigración en zonas urbanas, en medio de un clima de polarización y desconfianza hacia las instituciones federales.