Adulto mayor fallece al impactarse contra camellón en la colonia El Zumpinito de Uruapan, Michoacán; se investigan las causas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 22:22:53

Uruapan, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- Un adulto mayor perdió la vida la tarde de este jueves mientras circulaba a bordo de una camioneta tipo pick-up sobre el libramiento de Uruapan, en las inmediaciones de la colonia El Zumpinito.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo salió de control y terminó impactándose contra el camellón central de la vialidad. Tras el percance, se solicitó apoyo a través del número de emergencias.

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales, por lo que el área fue acordonada para permitir las labores correspondientes. Posteriormente, personal de la Unidad de Atención Inmediata llevó a cabo las diligencias iniciales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia para establecer si el fallecimiento fue consecuencia del accidente o de un problema de salud previo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, por lo que se espera la presencia de sus familiares.