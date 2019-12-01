Adulto mayor fallece al impactarse contra camellón en la colonia El Zumpinito de Uruapan, Michoacán; se investigan las causas

Adulto mayor fallece al impactarse contra camellón en la colonia El Zumpinito de Uruapan, Michoacán; se investigan las causas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 22:22:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- Un adulto mayor perdió la vida la tarde de este jueves mientras circulaba a bordo de una camioneta tipo pick-up sobre el libramiento de Uruapan, en las inmediaciones de la colonia El Zumpinito.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo salió de control y terminó impactándose contra el camellón central de la vialidad. Tras el percance, se solicitó apoyo a través del número de emergencias.

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales, por lo que el área fue acordonada para permitir las labores correspondientes. Posteriormente, personal de la Unidad de Atención Inmediata llevó a cabo las diligencias iniciales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia para establecer si el fallecimiento fue consecuencia del accidente o de un problema de salud previo. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, por lo que se espera la presencia de sus familiares.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Adulto mayor fallece al impactarse contra camellón en la colonia El Zumpinito de Uruapan, Michoacán; se investigan las causas
Quitan la vida a reportero de fuente policiaca en Poza Rica, Veracruz
Desde Jalisco y prisión de máxima seguridad, la sombra del crimen se cierne sobre Cuitzeo, Michoacán, y su millonaria economía: homicidios, huachicoleo, cobro de piso y atentados contra la alcaldesa, parte de la guerra
En Morelia, Michoacán: Detienen a dos sujetos y recuperan cuatro autos robados en el Fraccionamiento Villas de Oriente y colonia La Aldea
Más información de la categoria
Anuncia Donald Trump ataques vía terrestre contra grupos delictivos que mantienen el control en México
Desde Jalisco y prisión de máxima seguridad, la sombra del crimen se cierne sobre Cuitzeo, Michoacán, y su millonaria economía: homicidios, huachicoleo, cobro de piso y atentados contra la alcaldesa, parte de la guerra
Secuestro frustrado en Uruapan, Michoacán: Caen tres hombres armados tras retener a mujer en la colonia La Mora
Agentes federales disparan contra dos civiles en Portland, Oregón; se encuentran heridos
Comentarios