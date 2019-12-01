Quitan la vida a reportero de fuente policiaca en Poza Rica, Veracruz

Quitan la vida a reportero de fuente policiaca en Poza Rica, Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 22:00:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Poza Rica, Veracruz, a 8 de enero de 2026.- El periodista especializado en fuente policiaca, Carlos Castro, fue asesinado la noche de este jueves mientras se encontraba en un restaurante de Poza Rica, municipio ubicado al norte de Veracruz.

Con base en los primeros reportes, varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon de forma directa contra el comunicador. Tras el ataque, los responsables abandonaron el lugar y se dieron a la fuga; hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, del Ejército y de otras corporaciones de seguridad, quienes aseguraron el área y resguardaron la escena en espera de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz llevó a cabo las diligencias correspondientes, abrió la carpeta de investigación y realizó el levantamiento del cuerpo.

La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas confirmó que la víctima ejercía labores informativas y demandó a las autoridades una investigación a fondo que permita esclarecer el crimen y sancionar a los responsables, conforme a lo establecido en la ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Adulto mayor fallece al impactarse contra camellón en la colonia El Zumpinito de Uruapan, Michoacán; se investigan las causas
Quitan la vida a reportero de fuente policiaca en Poza Rica, Veracruz
Desde Jalisco y prisión de máxima seguridad, la sombra del crimen se cierne sobre Cuitzeo, Michoacán, y su millonaria economía: homicidios, huachicoleo, cobro de piso y atentados contra la alcaldesa, parte de la guerra
En Morelia, Michoacán: Detienen a dos sujetos y recuperan cuatro autos robados en el Fraccionamiento Villas de Oriente y colonia La Aldea
Más información de la categoria
Anuncia Donald Trump ataques vía terrestre contra grupos delictivos que mantienen el control en México
Desde Jalisco y prisión de máxima seguridad, la sombra del crimen se cierne sobre Cuitzeo, Michoacán, y su millonaria economía: homicidios, huachicoleo, cobro de piso y atentados contra la alcaldesa, parte de la guerra
Secuestro frustrado en Uruapan, Michoacán: Caen tres hombres armados tras retener a mujer en la colonia La Mora
Agentes federales disparan contra dos civiles en Portland, Oregón; se encuentran heridos
Comentarios