Quitan la vida a reportero de fuente policiaca en Poza Rica, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 22:00:51

Poza Rica, Veracruz, a 8 de enero de 2026.- El periodista especializado en fuente policiaca, Carlos Castro, fue asesinado la noche de este jueves mientras se encontraba en un restaurante de Poza Rica, municipio ubicado al norte de Veracruz.

Con base en los primeros reportes, varios sujetos armados ingresaron al establecimiento y dispararon de forma directa contra el comunicador. Tras el ataque, los responsables abandonaron el lugar y se dieron a la fuga; hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, del Ejército y de otras corporaciones de seguridad, quienes aseguraron el área y resguardaron la escena en espera de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz llevó a cabo las diligencias correspondientes, abrió la carpeta de investigación y realizó el levantamiento del cuerpo.

La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas confirmó que la víctima ejercía labores informativas y demandó a las autoridades una investigación a fondo que permita esclarecer el crimen y sancionar a los responsables, conforme a lo establecido en la ley.