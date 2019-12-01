Secuestro frustrado en Uruapan, Michoacán: Caen tres hombres armados tras retener a mujer en la colonia La Mora

Uruapan, Mich., a 8 de enero de 2026.— Una llamada de auxilio encendió las alarmas y desató un impresionante despliegue de fuerzas de seguridad que terminó por frustrar lo que pudo convertirse en una tragedia mayor: una mujer fue rescatada con vida tras ser privada de la libertad, y tres hombres armados fueron detenidos en un operativo coordinado en la colonia La Mora.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los hechos ocurrieron luego de un reporte ciudadano que alertó sobre una mujer retenida contra su voluntad. En cuestión de minutos, elementos de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Municipal y la SSP cerraron filas y lograron ubicar el punto exacto donde se cometía el delito.

En el lugar, las autoridades aseguraron a tres sujetos presuntamente involucrados en la privación ilegal de la libertad, a quienes además se les decomisó una pistola y una réplica de arma de fuego, lo que revela el nivel de intimidación con el que habrían operado.

La víctima fue liberada y puesta de inmediato bajo resguardo policial, donde se activaron los protocolos de atención integral para salvaguardar su integridad física y emocional. Posteriormente, se le brindará acompañamiento para formalizar la denuncia ante el Ministerio Público.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas, mientras se profundizan las investigaciones para esclarecer si están vinculados con otros delitos de alto impacto en la región.

Este golpe se enmarca dentro de las acciones del Plan Paricutín, estrategia que mantiene operativos permanentes para combatir la delincuencia y recuperar la seguridad en Uruapan, una ciudad que sigue siendo escenario de hechos que estremecen a sus habitantes.