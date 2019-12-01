Marcha de las Bestias de Feratum llenó de fantasía y terror las calles de Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 11:19:21

Pátzcuaro, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Antorchas, música y espectaculares caracterizaciones llenaron de fantasía, terror y misterio las calles del Centro Histórico de Pátzcuaro durante la tradicional Marcha de las Bestias, que reunió a cientos de familias, visitantes y amantes del género fantástico.

Desde el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita hasta la plaza Gertrudis Bocanegra, demonios, brujas, monstruos clásicos y criaturas mitológicas desfilaron ante la mirada de las y los visitantes, provocando sorpresa, curiosidad y hasta algunos sustos entre quienes disfrutaron de esta experiencia que convirtió al Pueblo Mágico en territorio fantástico.

La marcha, encabezada por el diseñador Dosak Moreno, creador también de la imagen del cartel oficial del encuentro cinematográfico, forma parte de las actividades del Festival Internacional de Cine Fantástico Feratum Film Fest, organizado por Miguel Ángel Marín Colín, que este año celebra su décimo quinta edición.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), recordó que mañana es el último día de actividades del evento que reúne a cineastas, especialistas y aficionados al séptimo arte con una programación integrada por 110 películas provenientes de 25 países.

Este festival, señaló el funcionario estatal, fortalece a Michoacán como escenario de encuentros culturales y cinematográficos que atraen a visitantes de distintos lugares, por lo que invitó a disfrutar de este encuentro cinematográfico hoy y mañana en Pátzcuaro, para conocer las actividades a desarrollar, se puede consultar el Facebook: Feratum Film Fest.