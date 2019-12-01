Massive Caller confirma liderazgo de Torres Piña rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 18:49:20

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.– Carlos Torres Piña encabeza las preferencias electorales rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027, de acuerdo con la más reciente encuesta de Massive Caller, que lo ubica en el primer lugar de intención de voto entre los perfiles evaluados para la próxima contienda estatal.

El estudio demoscópico, con fecha del 13 de noviembre, coloca al coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional con el 28.5 por ciento de las preferencias, seguido por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien registra 22.7 por ciento, mientras que Grecia Quiroz García obtiene 16.3 por ciento y Carlos Herrera Tello alcanza 7.8 por ciento.

Los resultados representan una ventaja de 5.8 puntos porcentuales sobre Alfonso Martínez y de 12.2 puntos sobre Grecia Quiroz, en un escenario en el que el 24.7 por ciento de las personas encuestadas todavía no define su voto.

La medición también muestra que la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) registra el 41.7 por ciento de las preferencias por partido político, seguida por el PAN con 23.4 por ciento y el PRI con 11.5 por ciento.

En este apartado, la alianza Morena-PT-PVEM mantiene una diferencia de 18.3 puntos porcentuales respecto al PAN, según los resultados publicados por Massive Caller.

Asimismo, el seguimiento histórico presentado por la encuestadora muestra que Torres Piña se ha mantenido en la primera posición del careo durante las mediciones realizadas a lo largo de 2026, con variaciones en sus porcentajes de intención de voto.

Los datos de Massive Caller se suman a las mediciones de otras casas encuestadoras que han colocado a Torres Piña en la primera posición de sus respectivos ejercicios, aunque cada estudio utiliza metodologías y escenarios de competencia distintos.

La encuesta de Massive Caller se realizó mediante 1,000 entrevistas telefónicas automatizadas, con un margen de error reportado de +/- 3.4 por ciento.