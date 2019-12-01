Caen 4 presuntos integrantes de grupo delictivo; atacaron a autoridades en Matamoros

Caen 4 presuntos integrantes de grupo delictivo; atacaron a autoridades en Matamoros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 07:49:17
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Matamoros, Tamaulipas, a 14 de noviembre 2026.- Personal de seguridad federal capturó a cuatro presuntos miembros de la delincuencia organizada, durante un operativo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Según la información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los hechos se desarrollaron en calles de la colonia Eva Sámano, donde personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, conocida como “Lobos”, y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército fue agredido con disparos de arma de fuego.

Los agentes respondieron a la agresión y tras la refriega detuvieron a cuatro personas, todos presuntos integrantes de “Los Ciclones”, una célula ligada al Cártel del Golfo.

Además, aseguraron un fusil Barret calibre .50, tres armas largas, 14 cargadores, mil 200 cartuchos, una granada de fragmentación y aproximadamente 100 gramos de marihuana.

Igualmente incautaron diverso equipo táctico, dos vehículos y 50 artefactos conocidos como ponchallantas.

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