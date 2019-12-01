Junto a ti este Buen Fin, más de mil 700 policías auxiliares cuidan la tranquilidad de las familias michoacanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 09:36:31

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- Con motivo del Buen Fin, la Policía Auxiliar del Estado reforzó la seguridad y vigilancia en sus mil 11 servicios en la entidad, donde más de mil 700 elementos se encuentran activos y comprometidos con el bienestar y la tranquilidad de las familias, resguardando su patrimonio y apoyando a los establecimientos comerciales.

Estas acciones permiten fortalecer la presencia policial en los distintos sectores comerciales y de servicios, brindando mayor protección y confianza a las y los usuarios, trabajadores y ciudadanía durante esta importante temporada de actividad económica.

De acuerdo con el encargado del despacho de la Dirección General de la Policía de Michoacán, Aarón Refugio Ramírez Vargas, como parte de este operativo, las y los policías de la institución mantienen presencia en diversos sectores como abarroteras, instituciones bancarias, centros de cambio monetario, comercializadoras de productos, gaseras, hospitales, joyerías, plazas comerciales, centros nocturnos, terminales de autobuses y tiendas de autoservicio, entre otros.

El personal operativo se encuentra distribuido en 382 servicios privados con 468 policías, 441 servicios estatales con 763 policías y 188 servicios federales con 562 policías, quienes se encuentran capacitadas y capacitados para atender cualquier situación de emergencia.

Estas acciones buscan fortalecer la seguridad durante uno de los periodos de mayor actividad comercial del año, en el que se registra una importante afluencia de consumidores y visitantes en distintos establecimientos.