Reginaldo Sandoval, bajo doble fuego: Morena niega pacto para otra encuesta en Michoacán y se reportan presuntas amenazas con apoyos para afiliar al PT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 23:06:27

*Una publicación atribuye a colaboradores cercanos al coordinador petista presuntas presiones a beneficiarias de programas sociales. En Michoacán, Citlalli Hernández niega el acuerdo para otra encuesta que Sandoval anunció y Morena mantiene a Torres Piña.

Morelia, Mich., a 13 de noviembre de 2026.— Reginaldo Sandoval enfrenta dos controversias simultáneas: una información periodística sobre presunta coacción a beneficiarias de programas sociales por personas identificadas como cercanas a él y un desmentido público de Morena sobre la nueva encuesta con la que pretende reabrir la competencia en Michoacán en favor de Raúl Morón.

La primera controversia surge de una publicación de "La Política Online", que atribuye a fuentes de la Fiscalía General de la República una pesquisa sobre presuntos colaboradores del coordinador de los diputados federales del PT. Según esa versión, beneficiarias del Estado de México habrían sido amenazadas con perder apoyos si no se afiliaban al partido.

El señalamiento toca una contradicción políticamente incómoda para el PT: mientras exige respeto a la voluntad popular en las negociaciones electorales, personas relacionadas por esa publicación con su estructura son señaladas por presuntamente presionar la libertad de afiliación de beneficiarias.

Apoyos bajo amenaza, según la denuncia periodística

El relato sitúa los hechos en una reunión celebrada el 30 de septiembre de 2024, en oficinas de atención ciudadana del PT. Allí, según la publicación, se habría advertido a mujeres beneficiarias que serían dadas de baja si rechazaban afiliarse.

La nota identifica a Grisel Barrientos González, entonces responsable regional de programas del Bienestar, como quien habría convocado el encuentro. También sostiene que las afectadas denunciaron ante la subsede de la FGR en Naucalpan. Esos datos proceden de la versión periodística: en los materiales revisados no se exhiben documentos del expediente ni una confirmación oficial de la Fiscalía.

La gravedad del señalamiento exige esclarecer quién convocó, quién habría formulado las amenazas y qué relación comprobable tienen esas personas con el dirigente petista. La cercanía política, por sí sola, no demuestra participación.

Morena desarma el anuncio de una segunda encuesta

En el frente electoral, Sandoval recibió una respuesta directa. Después de asegurar que había un entendimiento con Ariadna Montiel y Citlalli Hernández para realizar otra medición en Michoacán, Hernández negó públicamente ese acuerdo.

La dirigente también cuestionó la veracidad de sus declaraciones, sostuvo que no necesariamente representan a la dirección nacional petista y señaló que Sandoval no participa en las reuniones semanales donde ambas dirigencias negocian la coalición.

El contraste es contundente: Sandoval presentó como encaminado un acuerdo que una de sus supuestas interlocutoras rechazó públicamente. La discrepancia deja bajo cuestionamiento el anuncio utilizado para sostener la expectativa de una nueva oportunidad para Morón.

La presión de Morón no desplaza a Torres Piña

Morón ha mantenido su exigencia de revisar el procedimiento que favoreció a Carlos Torres Piña. El PT lo ratificó como coordinador de afiliación y respaldó su demanda de repetir la encuesta. Pero la dirigencia morenista ha sostenido la continuidad de Torres Piña: Carolina Rangel afirmó que las coordinaciones estatales estaban definidas y descartó modificaciones.

Torres Piña, por su parte, declaró que continuaría con la organización territorial encomendada por Morena e invitó a Morón a incorporarse al trabajo del movimiento.