Detienen en Guadalajara a "Raptor", presunto jefe regional en Colima y Jalisco

Detienen en Guadalajara a "Raptor", presunto jefe regional en Colima y Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2026 a las 08:19:34
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Guadalajara, Jalisco, a 14 de noviembre 2026.- Personal de seguridad de los tres niveles de gobierno logró la captura de Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”, identificado por las autoridades federales como generador de violencia de segundo nivel y presunto Jefe Operativo Regional con presencia en Colima y Jalisco.

Según la información oficial, la detención se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara.

Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), mencionó que el sospechoso cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa.

Además, la dependencia destacó que la captura se realizó sin la necesidad de efectuar disparo alguno, ya que se hizo uso de inteligencia operativa.

En el operativo participó la Semar, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima (SSPC Colima), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía de Tlaquepaque.

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