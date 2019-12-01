Bloqueos, quemas y cierre de negocios paralizan Zitácuaro, Michoacán, tras asesinato de dos guardias civiles: Se presume detencion de taxista, primo de jefe de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 22:27:13

*Autobuses, taxis y unidades del transporte público obstruyeron vialidades en la zona de Curungueo; habitantes de San Felipe y Valle Verde quedaron sin transporte.

Zitácuaro, Mich., 13 de noviembre de 2026.— Bloqueos carreteros, quema de llantas y cierres preventivos de tiendas OXXO se registraron la tarde y noche de este viernes en Zitácuaro, horas después del ataque armado que dejó dos elementos de la Guardia Civil muertos en Curungueo.

Las obstrucciones afectaron la carretera Zitácuaro–Morelia, a la altura del Puente de Fierro, así como accesos a Curungueo. Autobuses, taxis y otras unidades del transporte público fueron atravesados sobre la vialidad para impedir el paso.

En las calles fue posible ver un autobús colocado transversalmente sobre la carretera y, en otro punto, varias unidades de pasajeros obstruyendo la circulación. Asimismo, varias llantas fueron quemadas sobre la vía.

La interrupción del transporte dejó varados en la cabecera municipal a habitantes de Valle Verde y San Felipe. Conforme avanzó la noche, tiendas OXXO comenzaron a cerrar por precaución ante los bloqueos.

Vinculan la protesta con la detención de un taxista

La movilización fue atribuida a la detención de un taxista, presuntamente investigado por su posible relación con el asesinato de los dos policías. Habitantes señalaron que el detenido sería primo de "El 02”, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El motivo de la detención y la posible vinculación del conductor con el ataque permanecen pendientes de una explicación de las autoridades.

Ataque contra policías precedió a los bloqueos

Los agentes Mario Guzmán Santiago y Agustín Castro García murieron durante la agresión registrada por la tarde en la carretera Zitácuaro–Morelia, en la zona de Curungueo.

Un testimonio recabado señala que los uniformados facilitaban el paso de un cortejo fúnebre cuando fueron atacados a corta distancia por ocupantes de una camioneta gris. Según esa versión, en la comitiva participaba una cabalgata y un caballo resultó herido por los disparos.

Tras el asesinato, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda y la Fiscalía inició las diligencias correspondientes.

Los bloqueos posteriores extendieron las afectaciones a quienes transitaban por la zona, a usuarios del transporte público y a establecimientos comerciales.