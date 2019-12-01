Maestra cocinera tradicional destaca legado vivo de la gastronomía michoacana: Sectur

Maestra cocinera tradicional destaca legado vivo de la gastronomía michoacana: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 12:05:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025.- Victoria González Chávez, maestra cocinera tradicional de Apatzingán, se une a las voces que externan su sentir por los primeros 15 años del nombramiento de la Cocina Tradicional Mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

“Para mí fue algo maravilloso, yo nunca pensé estar en ese momento como cocinera tradicional. Yo conocí a mis compañeras cuando comenzaron en la plaza La Ranita en Uruapan. Cuando llegó la invitación al primer encuentro de Cocineras Tradicionales en Morelia, me sentí súper feliz”, comentó González Chávez.

Dado que la fecha oficial de la celebración es el 16 de noviembre, la dependencia estatal continuará publicando videos que presentan las voces y el sentir de las maestras y cocineros tradicionales de la entidad, con el fin de destacar su invaluable aportación cultural.

“En cada región hay mucha diferencia pues cada una tiene sus ingredientes naturales, y yo utilizo los que nos da la Madre Tierra en Apatzingán. En este tiempo he involucrado a mi familia, y mis hijas están siguiendo mis pasos, esa es la herencia viva”, destacó. 

Finalmente la Sectur recordó que este nombramiento internacional se logró por el paradigma Michoacán, ya que la cocina tradicional de “el alma de México” fue fundamental para lograr esta distinción. 

Este video de la maestra cocinera tradicional Victoria González Chávez se puede ver en el siguiente link: https://www.facebook.com/share/v/1L2h2x1buF/?mibextid=wwXIfr 

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Morelia, Michoacán, restituyen a niña a su madre y detiene a presunto responsable de su retención
Ejército suelta a los ‘murciélagos’ en cuatro municipios con focos rojos en Michoacán; la élite de la milicia se despliega en el estado
POES fortalece la atención a la violencia familiar, con capacitación a policías municipales del área metropolitana
Cae célula delictiva dedicada al comercio de estupefacientes en la CDMX: 14 detenidos y más de mil 500 dosis aseguradas
Más información de la categoria
Ejército suelta a los ‘murciélagos’ en cuatro municipios con focos rojos en Michoacán; la élite de la milicia se despliega en el estado
Cae célula delictiva dedicada al comercio de estupefacientes en la CDMX: 14 detenidos y más de mil 500 dosis aseguradas
“Si tenemos definido a quien hay que detener en Michoacán”: Harfuch evita dar nombres de líderes criminales
Tragedia en Perú: al menos 37 muertos tras caída de autobús a un abismo en Arequipa
Comentarios