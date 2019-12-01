Llega la EXPOMAR 2026; una experiencia interactiva para toda la familia

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Por primera vez, Morelia será sede de la EXPOMAR 2026, una exposición de la Secretaría de Marina que ofrecerá a las familias michoacanas y visitantes una experiencia interactiva para conocer las capacidades, tecnología y labores de la Armada de México.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), destacó la importancia de sumar actividades que enriquezcan la oferta turística y recreativa del estado, al invitar a la población a visitar esta exposición, que se realizará del 23 de octubre al 2 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), de 11:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita.

Organizada por la Marina, a través de la Armada de México, en coordinación con el Gobierno de Michoacán a través de la Sectur, la EXPOMAR busca fortalecer la cercanía y la confianza con la ciudadanía, al dar a conocer las acciones de servicio público que realiza el personal naval.

Las y los asistentes podrán recorrer módulos informativos e interactivos, conocer las labores navales y participar en actividades educativas, recreativas y lúdicas diseñadas para fomentar el sano esparcimiento de la niñez y despertar el interés de las nuevas generaciones por la cultura naval.

Además, quienes estén interesados en integrarse a la Armada de México podrán recibir orientación sobre las oportunidades de desarrollo profesional, los requisitos y procedimientos de ingreso, así como iniciar su trámite de contratación directamente en el lugar. Con esta exposición, Morelia amplía sus alternativas de entretenimiento y aprendizaje para disfrutar en familia.