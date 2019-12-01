Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 08:20:23

Moscú, Rusia, a 20 de octubre 2026.- El gobierno de Rusia acusó a Ucrania de entrenar a miembros del crimen organizado mexicano en el manejo de drones en situaciones de combate.

A través de un comunicado, el Servicio de Espionaje Exterior (SVR) ruso mencionó que, Estados Unidos señaló desde hace tiempo que los cárteles mexicanos envían a sus sicarios a combatir por Kiev y ahí reciben la capacitación citada.

En ese sentido, la inteligencia rusa señaló que hasta el momento se han identificado por los menos 80 personas que han recibido ese entrenamiento.

“Los estadounidenses establecieron que los grupos criminales (mexicanos) durante mucho tiempo han enviado sicarios a Ucrania para aprender el ensamblaje y uso de drones en condiciones de combate. Han sido identificados al menos 80 personas que pasaron el correspondiente entrenamiento en las filas del Ejército ucraniano”, señaló el organismo de seguridad.

Además, el SVR aseguró que los cárteles pagan por el entrenamiento de sus integrantes con dinero obtenido mediante la venta de sustancias prohibidas en Estados Unidos. Ese recurso sería transferido directamente a personas del círculo cercano del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, acusaron en el boletín de prensa.

El organismo sostuvo que la cooperación del jefe de Estado con los cárteles mexicanos puede ser “un clavo más en el ataúd de su carrera política”.