Aparatosa volcadura en Paseo Centenario del Ejército Mexicano, deja a una persona herida 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 11:46:51

El Marqués, Querétaro, a 20 de octubre 2026.- La madrugada de este martes, un auto quedó con severos daños materiales, luego de protagonizar un aparatoso accidente, sobre Paseo Centenario del Ejército Mexicano.

Fue a la de Ticoman, en el municipio de El Marqués, en donde el auto perdió el control, por el aparente exceso de velocidad, lo que ocasionó que chocara contra una luminaria y posteriormente volcara.

A la zona, acudieron servicios de emergencias del municipio de El Marqués, quienes al llegar, valoraron a cuatro personas y determinaron que solo una, requería traslado a un hospital, para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por elementos policiales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó severos daños materiales.