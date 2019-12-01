Sigue búsqueda de mujer arrastrada por el mar en Aquila, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 12:25:21

Aquila, Michoacán, a 20 de octubre 2026.— Este martes se reanudó la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por el mar el pasado domingo 18 de octubre, en la playa de Faro de Bucerías.

Al respecto se informó que personal de Protección Civil de Aquila, integrantes del Consejo Náhuatl de El Coire, pescadores y habitantes de la zona participan en los recorridos por distintos puntos de la costa, playas y comunidades cercanas, con la esperanza de encontrarla con vida.

Las primeras labores comenzaron el domingo y continuaron el lunes; sin embargo, al concluir ambas jornadas no se había logrado localizar a la mujer.

Hasta el momento se desconocen su identidad y edad, así como si se trata de una turista o de una habitante de alguna comunidad costera de Aquila.