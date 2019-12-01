En Uruapan, Michoacán detienen a un hombre por secuestro; liberan a tres víctimas

En Uruapan, Michoacán detienen a un hombre por secuestro; liberan a tres víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 11:55:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 20 de octubre 2026.- Como resultado de una acción operativa, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Guardia Civil (GC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), detuvieron en flagrancia a Carlos Alberto “N”, de 34 años, por su posible responsabilidad en el delito de secuestro, y liberó a tres integrantes de una familia, entre ellas una menor de edad, en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que dicha intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, tras recibir un reporte sobre la privación de la libertad de las víctimas, quienes permanecían retenidas bajo amenazas en un inmueble de la colonia Infonavit Aguacates, mientras el presunto responsable exigía a sus familiares una fuerte suma de dinero a cambio de liberarlas.

Ante estos hechos, agentes de la Policía de Investigación (PDI), con el apoyo de las fuerzas estatales y federales, desplegaron un operativo que permitió rescatar a las tres personas y detener al investigado, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Como parte de las diligencias, se identificó que Carlos Alberto “N” figura en tres carpetas de investigación: dos por amenazas y una por robo de vehículo y extorsión. 

La FGE continuará con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la protección de las víctimas.

Más información de la categoria
Nuevo golpe a la vigilancia clandestina en Apatzingán, Michoacán: Suman 66 cámaras aseguradas por Fiscalía y fuerzas federales ante omisión del gobierno de Fanny Arreola
Sigue búsqueda de mujer arrastrada por el mar en Aquila, Michoacán 
En Uruapan, Michoacán detienen a un hombre por secuestro; liberan a tres víctimas
Aparatosa volcadura en Paseo Centenario del Ejército Mexicano, deja a una persona herida 
Más información de la categoria
Confirma gobierno desvío de medicamentos para hospitales públicos; reportan venta ilegal de insumos
Nuevo golpe a la vigilancia clandestina en Apatzingán, Michoacán: Suman 66 cámaras aseguradas por Fiscalía y fuerzas federales ante omisión del gobierno de Fanny Arreola
Nuevos liderazgos se suman a Carlos Torres Piña y fortalecen la unidad de Morena: Jesús Mora
Detienen a director del C2 y policías de Taxco por desaparición forzada de personas