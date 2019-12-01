Llega el Festival Internacional de la Cerveza Morelia; habrá más de 100 tipos de artesanales

Llega el Festival Internacional de la Cerveza Morelia; habrá más de 100 tipos de artesanales
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 13:39:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 07 de octubre del 2026.- Los días 10 y 11 de octubre se llevará a cabo la edición 16 del Festival Internacional de la Cerveza Morelia, que permite mostrar la diversa variedad de etiquetas que se producen en la entidad, en el marco de la temporada más fuerte de festivales y eventos en Michoacán, así lo anunció Edgar Mercado, presidente de Acermich, Cerveceros Michoacanos.

En conferencia de prensa desde la Secretaría de Turismo del estado, el líder productor informó que el evento se desarrollará en la Plaza de la Paz y habrá más de 100 etiquetas distintas de cervezas artesanales producidas en la entidad, así como algunas más de diversas partes del mundo; también habrá comida tradicional y gastronomía distinta para el maridaje. 

Consideró que se acabó con el duopolio de cervezas mexicanas, por ello las marcas de producción artesanal representan de una manera pertinente a Michoacán en los distintos lugares en donde distribuye.

Edgar Mercado anunció que con el propósito de atraer un mayor número de visitantes, personalmente regalará una cerveza completamente gratis a 100 personas, únicamente en un horario de una a dos de la tarde. Agregó que se esperan entre 750 y mil 500 asistentes, cantidad variable debido a las inclemencias climatológicas, aunque, dijo, la plaza tendrá un toldo suficiente para que los morelianos disfruten del evento.

Recalcó que este es un festival de libre acceso a la ciudadanía, lo que le convierte en uno de los eventos más económicos para los asistentes, pero de los que más derrama económica dejan, por los incrementos en la compra de insumos, entre otros factores.

Más información de la categoria
Fiscalía esclarece homicidio y vincula a proceso a un hombre en León
Localizan cuerpo sin vida flotando en canal de Celaya, Guanajuato
Golpe a la extorsión: Caen 3 presuntos cobradores de cuotas a transportistas en Morelia
Se registra incendio en Pátzcuaro, Michoacán, solo hubo daños materiales
Más información de la categoria
Rusia rechaza versiones sobre segunda muerte por peste neumónica
Secretaría Anticorrupción detecta fraude por más de 590 mdp en Becas Benito Juárez
Habitantes de Chenalhó denuncian secuestros y ataques por parte de grupo ligado a organización de Jalisco
Horror en Nayarit: investigan centro de exterminio tras hallazgo de restos humanos, una fosa y una hornilla para quemar cuerpos