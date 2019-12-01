Llega el 17º Festival de la Enchilada y la Corunda en Morelia

Llega el 17º Festival de la Enchilada y la Corunda en Morelia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 16:34:01
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Morelia, Michoacán, a 10 de octubre 2026.- El aroma de las enchiladas recién preparadas en los comales anuncia la llegada del 17º Festival de la Enchilada y la Corunda.

Desde una cuadra  antes de llegar a la plaza de San Agustín, en Morelia, el olor de la cocina tradicional invita a los visitantes a acercarse y probar los platillos.

Aunque la lluvia se hizo presente, familias y ciudadanos acudieron este sábado a la plaza para disfrutar de la oferta gastronómica. Bajo las lonas, entre mesas y sillas, los comensales encontraron enchiladas, corundas, buñuelos, atole y aguas frescas.

La música también forma parte del ambiente: algunas parejas se animaron a bailar mientras los asistentes compartían la comida y recorrían los puestos. El festival se realizará los días 10 y 11 de octubre.

El plato de enchiladas tiene un costo de 120 pesos con pollo y las corundas se ofrecen en 60 pesos.

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