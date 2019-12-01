Refuerzan medidas de prevención en cuatro estados por huracán Simon

Manzanillo, Colima, 10 de octubre de 2026.- El Gobierno de México reforzó las medidas de prevención en las zonas costeras de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit ante la cercanía del huracán Simon, que alcanzó la categoría 4 y mantiene fuertes vientos y lluvias intensas.

De acuerdo con las autoridades, el fenómeno se encontraba a 165 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos de hasta 240 kilómetros por hora y rachas de 295 kilómetros por hora. Ante el riesgo, dependencias federales y autoridades locales trabajan en recorridos de vigilancia, evacuaciones preventivas y atención a las familias que necesiten trasladarse a refugios temporales.

Entre las zonas donde se pidió extremar precauciones se encuentran Puerto Vallarta, en Jalisco; Manzanillo y Tecomán, en Colima; Lázaro Cárdenas y Aquila, en Michoacán, así como Bahía de Banderas y San Blas, en Nayarit. Las autoridades también mantienen acciones preventivas en otros municipios de estos cuatro estados.

El Gobierno federal pidió a la población suspender sus actividades a partir de las 16:00 horas y permanecer en casa si se encuentra en un lugar seguro. Quienes vivan en zonas propensas a inundaciones o deslaves deben acudir cuanto antes al refugio temporal más cercano. Asimismo, se recomendó evitar salir a la calle y seguir las indicaciones de Protección Civil a través de sus canales oficiales.