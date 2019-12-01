En evento nacional Torres Piña toma las riendas de Morena en Michoacán y se perfila como protagonista de la batalla por 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 16:18:59

*Con el respaldo de la dirigencia nacional, Carlos Torres Piña inicia una nueva etapa de liderazgo político, organización territorial y construcción de acuerdos para fortalecer a la Cuarta Transformación en Michoacán.

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2026.— Carlos Torres Piña dio un paso de gran relevancia en su trayectoria política al rendir protesta como Coordinador Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, consolidando su posición como una de las figuras centrales de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

En el marco de la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo Nacional de Morena, el político michoacano asumió formalmente esta responsabilidad junto con otros 16 coordinadores estatales, en un acto que representa el inicio de una nueva etapa de organización y fortalecimiento del movimiento.

La toma de protesta coloca a Torres Piña frente a uno de los desafíos más importantes de su carrera: convertir su experiencia política, conocimiento del territorio y capacidad de interlocución en una estrategia que permita a Morena llegar fortalecido a la próxima contienda por la gubernatura.

Torres Piña pisa fuerte: Su liderazgo entra en una etapa decisiva

Con una trayectoria que incluye responsabilidades legislativas y cargos relevantes en la administración pública estatal, Carlos Torres Piña llega a esta nueva encomienda con experiencia en la operación política y conocimiento de las distintas regiones de Michoacán.

Su paso por la Secretaría de Gobierno, el Congreso de la Unión y la Fiscalía General del Estado forma parte de un recorrido que hoy adquiere especial importancia ante la necesidad de construir acuerdos y fortalecer la presencia de Morena en los municipios.

El nombramiento también representa un reconocimiento político dentro de su partido, que le ha confiado la tarea de articular esfuerzos y abrir una nueva etapa de participación.

Lejos de presentar la coordinación como un triunfo personal, Torres Piña planteó que el siguiente paso deberá concentrarse en la construcción de un proyecto compartido, capaz de integrar las diferentes expresiones del movimiento.

Se acabó la disputa interna: Torres Piña llama a cerrar filas y construir un Morena más fuerte

Uno de los mensajes más relevantes de su toma de protesta fue el llamado a superar las diferencias surgidas durante el proceso interno.

El nuevo coordinador sostuvo que la prioridad debe ser fortalecer la unidad, escuchar a la militancia y establecer una ruta de trabajo que permita sumar a quienes participaron en las distintas etapas de definición política.

Esta postura adquiere particular importancia en un partido donde convergen diversos liderazgos y grupos con presencia regional.

La capacidad de Torres Piña para impulsar acuerdos será una de las principales pruebas de su nueva responsabilidad. Su planteamiento apunta a una coordinación incluyente, en la que la organización territorial y las propuestas tengan mayor peso que las aspiraciones individuales.

Va por todo el territorio michoacano: El nuevo reto será escuchar al pueblo y construir soluciones

La nueva etapa anunciada por Torres Piña contempla una intensa labor de acercamiento con la ciudadanía, los sectores productivos, las organizaciones sociales, las comunidades y los liderazgos municipales.

El objetivo será elaborar una plataforma política que recoja las necesidades reales de Michoacán y las convierta en propuestas para enfrentar los principales desafíos de la entidad.

Entre las prioridades mencionadas destacan la seguridad, el desarrollo económico, el fortalecimiento del campo, la educación, los servicios de salud, la infraestructura y el bienestar de las familias.

Con este planteamiento, Torres Piña busca que la construcción del proyecto de Morena no se limite a los acuerdos entre dirigentes, sino que tenga como punto de partida las demandas expresadas por los propios michoacanos.

Michoacán rumbo a 2027: Torres Piña se coloca en el centro del futuro político de Morena

La formalización de las 17 coordinaciones estatales representa un movimiento relevante en la preparación política de Morena para las elecciones de 2027.

En Michoacán, donde el partido buscará conservar la gubernatura que actualmente encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, la responsabilidad asumida por Torres Piña adquiere una dimensión estratégica.

Su experiencia, sus relaciones políticas y su conocimiento de la estructura partidista serán recursos importantes para afrontar una contienda que exigirá organización, capacidad de convocatoria y una propuesta convincente ante la ciudadanía.

Aunque la coordinación no equivale jurídicamente a una candidatura formal, el nuevo encargo sitúa a Torres Piña como uno de los personajes más relevantes en la ruta electoral del movimiento.

La ceremonia de este sábado deja una imagen políticamente significativa: Carlos Torres Piña inicia una nueva responsabilidad con el respaldo de la dirigencia nacional y con la oportunidad de demostrar su capacidad para reunir voluntades alrededor de un mismo proyecto.

El mensaje político es contundente: Torres Piña ya tiene una encomienda de primer nivel dentro de Morena. Ahora comienza el desafío de transformar ese respaldo en unidad, presencia territorial y resultados que fortalezcan al movimiento rumbo a 2027.

Y en esa ruta, el político michoacano buscará consolidar un liderazgo capaz de trascender las disputas internas y proyectarse hacia uno de los procesos electorales más importantes para el futuro de Michoacán.