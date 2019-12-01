Michoacán bajo amenaza: huracán Simón, categoría 4, enciende las alarmas; suspenden actividades ante posibles lluvias devastadoras e inundaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 17:48:32

*Con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295, el poderoso ciclón mantiene en alerta a la costa michoacana. Autoridades federales y estatales ordenaron suspender actividades no esenciales en municipios de la entidad, mientras advierten sobre inundaciones, deslaves y oleaje peligroso. Las próximas horas serán decisivas.

Morelia, Mich., a 10 de octubre de 2026.— La amenaza del huracán Simón ha encendido las alarmas en Michoacán. Convertido en un peligroso ciclón de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, el fenómeno avanza por el Pacífico mexicano con una fuerza capaz de provocar daños severos, mientras habitantes de la región costera enfrentan horas de incertidumbre ante la posibilidad de lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves.

La situación ha obligado a las autoridades federales y estatales a tomar medidas extraordinarias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la suspensión de actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre en zonas de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit.

En territorio michoacano, la disposición comprende Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, tres municipios costeros que permanecen bajo especial vigilancia ante el avance del fenómeno meteorológico.

La recomendación es contundente: evitar desplazamientos innecesarios, permanecer en sitios seguros y atender las instrucciones de Protección Civil.

Un gigante en el Pacífico: vientos de hasta 295 km/h

La magnitud de Simón ha despertado preocupación entre las autoridades meteorológicas. De acuerdo con los reportes meteorológicos difundidos este sábado, el huracán alcanzó vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora.

Aunque la trayectoria prevista apunta a que el centro del huracán tocaría tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre La Huerta y Tomatlán, Jalisco, Michoacán no está fuera de peligro.

Las extensas bandas nubosas del sistema representan una amenaza para las comunidades costeras y serranas, donde las precipitaciones podrían incrementar peligrosamente los niveles de ríos y arroyos, provocar inundaciones repentinas y desencadenar deslizamientos de tierra.

La amenaza no termina en la playa: también alcanza caminos rurales, carreteras de montaña y viviendas asentadas en terrenos vulnerables.

Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana: la costa se prepara para lo peor

En los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, las autoridades han reforzado las acciones preventivas ante la cercanía del fenómeno.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene acciones de vigilancia en comunidades vulnerables y zonas de riesgo, mientras se exhorta a la población a suspender actividades recreativas y traslados que no resulten indispensables.

Los pronósticos advierten sobre lluvias intensas en la región Sierra-Costa, acompañadas de oleaje elevado y condiciones marítimas peligrosas.

La combinación de precipitaciones intensas, fuertes corrientes y suelos saturados representa un escenario especialmente peligroso para poblaciones cercanas a ríos, arroyos y laderas.

El mayor riesgo no se limita al impacto directo del huracán: las inundaciones y los deslaves pueden convertirse en amenazas mortales incluso a kilómetros del centro del ciclón.

Albergues y personal de emergencia, en alerta

Ante el riesgo, las autoridades michoacanas han puesto en marcha medidas de prevención y respuesta.

De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, en Lázaro Cárdenas fueron habilitados ocho centros educativos como albergues temporales, mientras personal de los tres órdenes de gobierno permanece atento para brindar apoyo a la población de ese municipio, así como de Aquila y Coahuayana.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla llamó a los habitantes de la costa a extremar precauciones y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

La movilización de personal de emergencia busca responder oportunamente ante posibles evacuaciones, afectaciones carreteras, crecidas de cauces y daños provocados por las lluvias.

En materia educativa, también se reportó la suspensión de actividades escolares presenciales sabatinas en siete municipios: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

Sheinbaum lanza advertencia: evitar traslados y permanecer en lugares seguros

A través de una publicación dirigida a los habitantes de los cuatro estados bajo alerta, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Simón mantenía categoría 4 y que su trayectoria apuntaba hacia la costa de Jalisco durante la madrugada del domingo.

La mandataria pidió a la ciudadanía permanecer en lugares seguros, reducir la movilidad y atender las indicaciones de Protección Civil.

La suspensión de actividades no esenciales pretende disminuir la exposición de la población a condiciones meteorológicas potencialmente destructivas.

En Michoacán, la medida se concentra en los tres municipios costeros señalados, aunque el llamado a mantenerse informado y extremar precauciones se extiende a otras regiones de la entidad ante la posibilidad de lluvias.

La noche más delicada: Michoacán, ante horas críticas

Con el huracán aproximándose al litoral del Pacífico, la noche de este sábado y las primeras horas del domingo representan un periodo de especial preocupación.

Las lluvias podrían intensificarse, los cauces aumentar rápidamente su nivel y algunas vías de comunicación resultar afectadas por encharcamientos, derrumbes o corrientes de agua.

Los efectos de un huracán de gran intensidad pueden extenderse mucho más allá del lugar donde impacta su centro.

Por ello, aun cuando la trayectoria prevista sitúa el posible ingreso a tierra en Jalisco, los municipios costeros de Michoacán deberán mantenerse atentos a la evolución del fenómeno y a los avisos oficiales.

Una decisión tomada a tiempo puede salvar vidas. Las autoridades recomiendan no salir por curiosidad a observar el oleaje, no intentar cruzar corrientes de agua y trasladarse a refugios temporales cuando las condiciones de la vivienda o las instrucciones de Protección Civil así lo requieran.

Michoacán no puede bajar la guardia

El huracán Simón representa una amenaza meteorológica de consideración para el Pacífico mexicano y coloca a la costa michoacana ante una prueba de prevención y capacidad de respuesta.

Mientras el ciclón continúa su desplazamiento, las autoridades mantienen operativos de vigilancia y reiteran que la población debe permanecer informada mediante fuentes oficiales.

Las medidas descritas corresponden principalmente a acciones preventivas; no constituyen una confirmación de daños generalizados o víctimas en Michoacán.

El reloj avanza hacia la madrugada del domingo. En la costa michoacana, la prioridad es una sola: proteger la vida antes de que lleguen las horas de mayor peligro.

En caso de emergencia, la población debe comunicarse al 911.