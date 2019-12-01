Lista la 14° Feria del Melón en Zicuirán, anuncian autoridades

Lista la 14° Feria del Melón en Zicuirán, anuncian autoridades
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 12:15:15
Morelia, Michoacán, a 16 de enero del 2026.- El próximo 24 de enero se llevará a cabo la edición 14 de la Feria del Melón en el ejido de Zicuirán, evento que recuerda el esfuerzo que han realizado los productores de la región para recuperar la siembra de este producto y que se enmarca en el aniversario del ejido.

Yaritza Rosas Gaona, presidenta municipal de La Huacana, señaló que este evento permite mostrarle a los productores el respaldo que se tiene a este producto, referente agrícola que representa a La Huacana a nivel nacional e internacional, pues el Melón honeydew se exporta a Estados Unidos, Japón y Canadá.

Por su parte, Reyes Galindo Pedraza, diputado local por el distrito 22 Múgica, señaló que esta fruta no solo representa el sustento económico de los habitantes del municipio, sino un esfuerzo cotidiano que debe ser tecnificado, por lo que buscará que con llegada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Múgica puedan abrirse carreras que impulsen la tecnificación del campo.

Enfatizó que el sabor, textura y calidad de este, uno de los productos representativos de la tierra caliente, es el motor de la economía de la región.

Ulises Sánchez Garibay, presidente de la unión de empaques de melón, recordó que hace algún tiempo se dejó de producir este fruto y fue hace 14 años cuando se recuperó esta vocación productiva, con una mejor semilla y manejo del control de plaga.

Noventa Grados
