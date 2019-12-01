Fiscalía de Guanajuato logra condenas por privación ilegal de la libertad y ataques armados contra policías en Irapuato 

Irapuato, Guanajuato, a 16 de enero 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo sentencias condenatorias contra tres hombres responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos y robo equiparado, tras hechos ocurridos en la ciudad de Irapuato y que derivaron en una persecución armada.

A través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, el Ministerio Público logró que los imputados aceptaran su responsabilidad penal mediante procedimientos abreviados, lo que permitió dictar condenas firmes.

De acuerdo con la resolución judicial, Guillermo de Jesús “N” fue sentenciado a 14 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos, privación ilegal de la libertad agravada y robo equiparado. En tanto, Jorge Miguel “N” e Ignacio “N” recibieron 12 años de cárcel cada uno, al ser encontrados culpables de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos y privación ilegal de la libertad agravada.

Los hechos se registraron durante la madrugada del 4 de julio de 2025, aproximadamente a las 2:00 horas, cuando los ahora sentenciados, armados y a bordo de una camioneta, arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Expofresas, en Irapuato. En el lugar privaron de la libertad a un hombre, a quien subieron esposado al vehículo para posteriormente darse a la fuga.

Mientras circulaban por el bulevar Solidaridad, los agresores fueron detectados por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes les marcaron el alto. Sin embargo, los sujetos hicieron caso omiso, lo que desencadenó una persecución que se prolongó sobre la carretera con dirección a León.

A la altura de la comunidad de El Copal, uno de los tripulantes abrió fuego con un arma larga contra una patrulla, poniendo en grave peligro la vida de los oficiales, configurándose así el delito de homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos.

La persecución concluyó en la comunidad de Santa Teresa, en el municipio de Guanajuato capital, cuando los agresores perdieron el control del vehículo y se impactaron contra la barda de un terreno baldío, siendo detenidos de inmediato por los policías estatales.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades localizaron al hombre privado de la libertad, quien fue rescatado sano y salvo. Asimismo, se aseguraron armas largas, cargadores, municiones, cartuchos y equipo táctico de uso exclusivo del Ejército, además de la camioneta utilizada, la cual contaba con reporte de robo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que los presentó ante un juez de control. Tras calificarse como legal la detención y acreditarse su responsabilidad penal, se dictó prisión preventiva y posteriormente las sentencias condenatorias.