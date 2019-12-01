Arsenal de guerra en Tijuana: fuerzas federales decomisan armas y municiones dentro de un vehículo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 13:26:12
Tijuana, Baja California, 16 de enero del 2026.- Como parte de las acciones para reforzar la seguridad y evitar el ingreso de armas de fuego al país, autoridades federales aseguraron 21 armas largas y 30 armas cortas en un vehículo abandonado en Tijuana, Baja California.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante recorridos de vigilancia en la carretera vieja a Tecate, en la colonia García.

Los efectivos detectaron un automóvil en aparente estado de abandono y, al inspeccionarlo, localizaron una pistola en el asiento del copiloto y cuatro maletas en la cajuela que contenían el resto de las armas.

El vehículo y el armamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que inició la carpeta de investigación correspondiente.

Noventa Grados
