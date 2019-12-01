Caen 6 presuntos integrantes de grupo delictivo de Tepito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 13:27:19

Ciudad de México, a 16 de enero 2026.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México capturó a seis presuntos integrantes de una organización criminal del barrio de Tepito.

Según información oficial, los sospechosos fueron identificados como: Jonathan Jasiel "N" de 25 años, Ángel Getsemaní "N" de 33 años, Cristian Abraham "N" de 24 años, Marco "N" de 30 años, Paola Yadira "N" de 35 años, y Jonathan "N' de 42 años.

Todos presuntos miembros de La Unión Tepito, organización dedicada a la venta de drogas y otros delitos contra la salud en la alcaldía Cuauhtémoc.

A través de sus redes sociales, el jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez Camacho, detalló que las detenciones se llevaron a cabo durante un cateo en un predio ubicado en la avenida Río Consulado, entre la calle Wagner y la calzada De Los Misterios, en la colonia Peralvillo.

Luego del operativo se dio a conocer que las autoridades aseguraron el predio y confiscaron un arma de fuego corta, cartuchos útiles, dosis, bolsas, un bote y cigarrillos elaborados artesanalmente con presunta droga.