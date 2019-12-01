SSPC se suma a la búsqueda de maestro Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León: García Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 12:26:33

Ecatepec, Estado de México, 16 de enero del 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno federal ya apoya a las autoridades de Nuevo León en la investigación por la desaparición del maestro Leonardo Escobar, reportada desde el 2 de enero de 2026.

En conferencia de prensa, García Harfuch detalló que el docente de origen colombiano fue detenido el 31 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Monterrey y trasladado al Juzgado Cívico de Apodaca, donde se le impusieron 36 horas de arresto, quedando en libertad el 2 de enero.

El funcionario señaló que existe un testimonio que lo ubica deambulando por la zona, visiblemente desorientado, lo que constituye el último contacto visual que se tiene de él.

Descartó, por el momento, versiones que indicaban que regresó al aeropuerto tras salir del arresto, aunque precisó que ese dato será corroborado con la Fiscalía de Nuevo León.

Por su parte, el fiscal estatal Javier Flores informó que el equipaje del maestro fue localizado como “objeto perdido” en el aeropuerto.

Leonardo Escobar pertenece a la Universidad Iberoamericana campus Puebla, institución que ha exigido a autoridades municipales, estatales y federales su localización con vida.

Este viernes 16 de enero se realizarán movilizaciones en Puebla, tanto en la Ágora de la Ibero Puebla como en el Bulevar del Niño Poblano.

La desaparición fue reportada por su esposo, Jorge Landa, quien explicó que el docente pasó las fiestas decembrinas en Colombia y regresó a México el 31 de diciembre, con la intención de viajar a Ciudad de México y posteriormente a Puebla para retomar clases el 6 de enero. Sin embargo, nunca llegó ni volvió a comunicarse con su familia.