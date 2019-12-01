Violencia sin tregua en Uruapan: ultiman a tiros a un joven en la colonia Los Lagos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 13:34:01
Uruapan, Michoacán, 16 de enero del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un joven fue asesinado a balazos en calles de la colonia Los Lagos de esta ciudad de Uruapan.

Al respecto se informó que autoridades policiacas, fueron alertadas de que en un domicilio de la calle San Judas Tadeo del referido asentamiento, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

