Harfuch destaca resultados del Operativo Enjambre en el Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 13:57:21

Ciudad de México, a 16 de enero 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, rindió un informe sobre los resultados del Operativo Enjambre, el cual se aplicó en coordinación con autoridades del Estado de México.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal aseguró que la entidad mexiquense se ha convertido en un ejemplo de coordinación efectiva en materia de seguridad, gracias a operativos conjuntos que han permitido la detención de generadores de violencia, el combate sostenido a delitos de alto impacto y avances significativos contra la extorsión.

En ese sentido, el secretario García Harfuch destacó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, estas acciones permitieron la detención de 2 mil 426 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 500 armas de fuego y la desarticulación de un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina.

Entre las capturas destacó la de 17 objetivos prioritarios vinculados a delitos como extorsión, homicidio, narcotráfico, robo, despojo y tráfico de armas.

Asimismo, comentó que el Operativo Enjambre permitió investigar y detener a servidores públicos vinculados con redes criminales que operaban en el Estado de México.

A la fecha, dicha estrategia suma 60 personas detenidas, entre ellas presidentes municipales y directores de seguridad, y ha derivado en 18 sentencias condenatorias.