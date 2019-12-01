Lázaro Cárdenas se alista para su octavo Festival de la Noche de Muertos

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, informó que el octavo Festival Cultural de la Noche de Muertos en Lázaro Cárdenas se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre, donde esperan recibir a unos 10 mil asistentes con una programación que incluirá expresiones culturales, actividades familiares y gastronomía tradicional.

La Explanada de Lázaro Cárdenas será el escenario principal de las actividades, destacando la muestra de 15 altares dedicados a personajes ilustres de la vida nacional y el Concurso de Catrinas y Catrines. En este último, más de 15 participantes exhibirán su creatividad por los tres primeros lugares, los cuales recibirán premios en efectivo que van de los 3 mil a los 8 mil pesos.

Uno de los momentos más esperados será el tradicional Desfile de Catrinas y Catrines, que, como en ediciones anteriores, espera reunir a más de 5 mil asistentes. Esta actividad recorrerá las principales calles de la ciudad, desde Juegos Acapulco hasta el Palacio Municipal, con la participación de escuelas, ciudadanía en general y personal del Ayuntamiento, comentó Yesica Manzanares Navarro, jefa de departamento de Turismo de Lázaro Cárdenas.

La celebración también contempla la Feria del Pan de Muerto, que se desarrollará durante los tres días del festival con la participación de 25 artesanos panaderos, quienes pondrán a disposición de visitantes y habitantes más de 25 mil piezas de este símbolo gastronómico, fortaleciendo el consumo de productos elaborados por manos locales.

Con esta celebración, el municipio se incorpora a la amplia oferta de experiencias que Michoacán prepara para vivir la Noche de Muertos, una tradición que, además de preservar las expresiones culturales de las comunidades, genera movimiento para los prestadores de servicios y fortalece la actividad turística en las distintas regiones del estado.