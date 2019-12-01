Aparatosa volcadura deja daños materiales en Paseo de la República, Querétaro

Querétaro, Qro., 9 de octubre de 2026.- La tarde de este viernes, servicios de emergencias se movilizaron a Paseo de la República, en donde se reportó un aparatoso accidente, que dejó severos daños materiales.
El accidente ocurrió a la altura de El Salitre, luego de que el auto, perdiera el control por el exceso de velocidad y posteriormente se saliera del camino.
Al salirse, se impactó contra las jacarandas del camellón divisor, en donde posteriormente quedó llantas arriba con severos daños materiales.
Servicios de emergencias se movilizaron a la zona, para valorar a dos personas, y posteriormente, iban a determinar, si requerían traslado a un hospital.