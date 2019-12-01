Aparatosa volcadura deja daños materiales en Paseo de la República, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 16:03:23

Querétaro, Qro., 9 de octubre de 2026.- La tarde de este viernes, servicios de emergencias se movilizaron a Paseo de la República, en donde se reportó un aparatoso accidente, que dejó severos daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura de El Salitre, luego de que el auto, perdiera el control por el exceso de velocidad y posteriormente se saliera del camino.

Al salirse, se impactó contra las jacarandas del camellón divisor, en donde posteriormente quedó llantas arriba con severos daños materiales.

Servicios de emergencias se movilizaron a la zona, para valorar a dos personas, y posteriormente, iban a determinar, si requerían traslado a un hospital.