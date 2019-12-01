Detienen en Guanajuato a “Andi” por robo equiparado cometido en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Como parte de las acciones de Sinergia Regional, la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID) y en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, cumplimentó una orden de aprehensión contra Andrés “N”, alias “Andi”, por el delito de robo equiparado, relacionado con hechos investigados en Querétaro.

Derivado de los actos de investigación desarrollados por personal de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la probable intervención de Andrés “N” en los hechos. Con estos elementos, esta Fiscalía solicitó y obtuvo de una Jueza de Control la orden de aprehensión correspondiente.

Como resultado de esta coordinación, elementos de la Policía de Investigación del Delito de Querétaro, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, localizaron a Andrés “N” y cumplimentaron la orden de aprehensión. Al momento de su detención, se le informó del motivo de esta y se le hicieron saber sus derechos.

Mediante las labores de búsqueda y el intercambio de información entre autoridades de Querétaro y Guanajuato, se estableció que la persona requerida se encontraba en San Miguel de Allende, por lo que se activaron los mecanismos de colaboración interestatal para dar cumplimiento al mandamiento judicial.

Posteriormente, Andrés “N” fue trasladado a Querétaro y puesto a disposición de la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión, ante quien se llevará a cabo la audiencia correspondiente para determinar su situación jurídica.