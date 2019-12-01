Decenas de trabajadores de la construcción resultan heridos tras colapso de una losa en Morelia, Michoacán

Decenas de trabajadores de la construcción resultan heridos tras colapso de una losa en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 14:24:17
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Morelia, Michoacán, a 9 de octubre 2026.- Luego de que  colapsara una cimbra y una losa en una obra en construcción ubicada en la colonia La Hacienda, al menos 25 personas resultaron lesionadas.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se había registrado el colapso de una compra.

Al lugar acudieron V arias ambulancias y unidades de emergencia, entre ellas del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) fueron movilizadas al lugar para atender a los afectados. Después de recibir atención prehospitalaria en el sitio, los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la capital michoacana.

Otro tanto fueron revisados en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital.

Será  el personal de Protección Civil que realice las indagación para confirmar que provocó el accidente.

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