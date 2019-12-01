La Noche de Muertos en Michoacán vestirá los productos Boing en todo México

La Noche de Muertos en Michoacán vestirá los productos Boing en todo México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 20:21:44
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Tzintzuntzan, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- La riqueza cultural y turística de Michoacán llegará a millones de personas en todo el país mediante la campaña nacional de promoción con productos Boing, cuyos empaques lucirán imágenes alusivas a la Noche de Muertos durante octubre y noviembre.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), la Cooperativa Pascual y la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (Ahmemac) develaron en Tzintzuntzan la imagen que acompañará a los productos Boing, así como la campaña que también tendrá presencia en camiones, refrigeradores y otros espacios de distribución de la cooperativa a nivel nacional, convirtiendo a esta marca mexicana en un escaparate para mostrar el patrimonio cultural, natural y turístico de Michoacán.

Alejandro Hernández Torres, subsecretario de Promoción, quien acudió en representación del secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, destacó que esta alianza permitirá que millones de personas conozcan la riqueza de la entidad y puedan tener presente al estado como un destino para viajar. Reconoció la gestión de la presidenta de Ahmemac, Graciela Patiño Peña, para concretar el acercamiento con la cooperativa y señaló que la colaboración representa una oportunidad para ampliar la promoción turística de la entidad.

“Esta alianza representa una gran proyección para Michoacán. Nos sumamos a una empresa mexicana con amplia trayectoria, lo que nos permitirá posicionar y visibilizar al estado como el gran destino que somos”, señaló el funcionario estatal.

Durante el encuentro, representantes de la Cooperativa Pascual, entre los que se encontró Héctor Eduardo Martínez Cruz, presidente del Consejo de Administración, destacaron que la campaña nace inspirada en la tradición de la Noche de Muertos y celebraron la oportunidad de llevar parte de la identidad michoacana a diferentes puntos del país. Además, adelantaron que para el mes de diciembre, “el alma de México” seguirá siendo protagonista de sus productos.

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