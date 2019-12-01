La Mariposa Monarca sigue en Michoacán, puedes visitarla en el parador de Sierra Chincua

Morelia, Michoacán, 7 de febrero de 2026.-La temporada de la Mariposa Monarca continúa en el oriente michoacano hasta marzo, periodo ideal para visitar el santuario de Sierra Chincua. Este destino destaca actualmente por la modernización de su parador turístico, el cual estrenó servicio de electrificación gracias a los proyectos de infraestructura y desarrollo impulsados por el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Esta mejora en los servicios ha incrementado el tiempo de permanencia de los visitantes, lo que se traduce en una mayor derrama económica para la región y beneficia directamente a los locatarios, al potenciar la comercialización de artesanías y la gastronomía típica de la zona.

“En la presente temporada, millones de mariposas han llenado de fuerza los bosques de Michoacán, como en Sierra Chincua, donde la electrificación subterránea representa una infraestructura estratégica. Este proyecto, desarrollado conforme a la Manifestación de Impacto Ambiental, fue diseñado para mejorar la calidad de vida de la comunidad y fortalecer el parador sin comprometer el equilibrio ambiental”, señaló Roberto Monroy García, titular de la Sectur.

El funcionario estatal agregó que este proyecto, integrado al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se impulsa como un eje para consolidar un modelo de turismo comunitario y sostenible. En este esquema, la infraestructura acompaña a la comunidad, fortalece sus actividades productivas y mejora la experiencia del visitante sin alterar el entorno natural.

Finalmente, destacó que el proyecto integra ingeniería y arquitectura con un enfoque de responsabilidad ambiental, lo que garantiza la protección del núcleo de la Mariposa Monarca. Esto demuestra que el desarrollo puede ejecutarse de manera respetuosa y sostenible, a través de infraestructura que responde a su contexto.