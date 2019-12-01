Localizan los cuerpos de tres hombres con el tiro de gracia en un camino de terracería de la comunidad del Sabino de Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 18:53:26

Apaseo El Alto, Guanajuato, a 20 de febrero de 2026.- Con visibles huellas de violencia, y con el tiro de gracia los cuerpos sin vida de tres personas fueron localizados a un costado de un camino de terracería en la comunidad del Sabino perteneciente a este municipio.

Era alrededor de la 1:30 de la tarde cuando vecinos de la zona caminaban sobre dicho camino que conecta al hospital comunitario y comunidad en mención cuando descubrieron los cadáveres de tres hombres.

El suceso fue notificado a través de la línea de emergencias 911 a dónde se presentaron elementos policiacos y socorristas, estos últimos fueron los que confirmaron el deceso de las víctimas.

Minutos después agentes de investigación criminal y peritos acudieron al sitio donde encontraron a tres masculinos de identidades desconocidas que oscilan de entre 15 y 20 años de edad.

Al término del protocolo correspondiente levantaron los indicios para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer el triple crimen.

Al culminar el trabajo de campo en la escena los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia que marca la ley.