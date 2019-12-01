Localizan los cuerpos de tres hombres con el tiro de gracia en un camino de terracería de la comunidad del Sabino de Apaseo el Alto, Guanajuato

Localizan los cuerpos de tres hombres con el tiro de gracia en un camino de terracería de la comunidad del Sabino de Apaseo el Alto, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 18:53:26
Apaseo El Alto, Guanajuato, a 20 de febrero de 2026.- Con visibles huellas de violencia, y con el tiro de gracia los cuerpos sin vida de tres personas fueron localizados a un costado de un camino de terracería en la comunidad del Sabino perteneciente a este municipio. 

Era alrededor de la 1:30 de la tarde cuando vecinos de la zona caminaban sobre dicho camino que conecta al hospital comunitario y comunidad en mención cuando descubrieron los cadáveres de tres hombres. 

El suceso fue notificado a través de la línea de emergencias 911 a dónde se presentaron elementos policiacos y socorristas, estos últimos fueron los que confirmaron el deceso de las víctimas. 

Minutos después agentes de investigación criminal y peritos acudieron al sitio donde encontraron a tres masculinos de identidades desconocidas que oscilan de entre 15 y 20 años de edad. 

Al término del protocolo correspondiente levantaron los indicios para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y esclarecer el triple crimen. 

Al culminar el trabajo de campo en la escena los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia que marca la ley.

