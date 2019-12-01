La histórica Procesión de los Cristos te espera en Tlalpujahua

La histórica Procesión de los Cristos te espera en Tlalpujahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 18:30:27
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Tlalpujahua, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- Tlalpujahua realizará este miércoles 1 de abril la Procesión de los Cristos, uno de los eventos más significativos e importantes de la Semana Santa en Michoacán, la cual comenzará a las 19:00 horas partiendo del Santuario de Nuestra Señora del Carmen, para posteriormente recorrer las principales calles del Pueblo Mágico. 

En este 2026, destacó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), se prevé la asistencia de turistas y visitantes provenientes de Ciudad de México, Estado de México, Morelia, Querétaro y Guadalajara, entre otros estados y ciudades del país, quienes acuden a vivir este evento de turismo religioso. 

Autoridades municipales de Tlalpujahua destacaron que la Procesión de los Cristos atrae a habitantes y creyentes de comunidades cercanas, quienes durante más de dos horas acompañan el recorrido por las calles principales. En el contingente participan 32 Cristos y Dolorosas, además de un Cristo Nazareno, entre los que sobresalen por su antigüedad las imágenes de los Carrillos, de Zapateros, del Monte, de San Pedro Tarímbaro y de Puxtla.

En esta tradición participan las comunidades de Tlalpujahuilla, Santa María y San Pedro Tarímbaro, entre otras que desde hace más de 250 años se congregan en el municipio para esta celebración.

Entre las demás actividades que se realizarán en el municipio en esta Semana Santa se encuentra la marcha pretoriana de fariseos el jueves 2 de abril a las 15:00 horas, partiendo del monumento Ignacio López Rayón; de igual forma está la Procesión con la imagen de Jesús Aprehendido el viernes 3 de abril a las 23:15 horas. Para conocer esta y las más de 700 actividades de Semana Santa en Michoacán pueden consultar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/

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