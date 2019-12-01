Muere soldado en explosión en vivienda usada como campamento militar en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 19:18:15

Culiacán, Sin., a 31 de marzo de 2026.— Una explosión registrada la mañana de este martes al interior de una vivienda presuntamente habilitada como campamento militar dejó como saldo un elemento del Ejército Mexicano fallecido y varios más lesionados, en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente ocurrió entre las 11:30 y 12:00 horas sobre la calle 15 de Septiembre, en el cruce con Presidente Ignacio Comonfort. Vecinos del sector señalaron haber escuchado uno o varios estruendos antes de la llegada de ambulancias militares, lo que generó alarma entre los habitantes de la zona.

Tras el reporte, se registró una fuerte movilización de unidades del Ejército Mexicano y personal de sanidad militar, quienes brindaron atención a los elementos heridos. Horas más tarde, autoridades confirmaron el fallecimiento de uno de los militares, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento.

De manera extraoficial, se presume que la explosión pudo haber ocurrido mientras se manipulaba algún artefacto explosivo en el interior del inmueble, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

La zona fue acordonada con cinta de precaución por fuerzas de seguridad, mientras peritos y personal del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado información detallada sobre el número total de lesionados ni sobre las causas exactas del incidente, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.