Hallan a joven golpeado en la colonia Ejidal Sur de Zamora, Michoacán 

Zamora, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- La tarde de este martes entre la maleza de un lote baldío de la colonia Ejidal Sur fue localizado un joven con diversas golpes y lesiones en su cuerpo, este estaba amarrado de pies y manos, por lo que fue llevado a un hospital.

Por información recabada por este medio de comunicación se conoció que alrededor de las 16:00 horas, algunos vecinos de la colonia en mención escucharon gritos de "ayuda" que provenían de un lote baldío por lo que notificaron al 911.

Minutos después llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal quienes revisaron el lugar y entre la maleza encontraron a un masculino herido y maniatado por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Enseguida llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes le brindaron los primeros auxilios al joven Jesús Rafael Rafael G., H., de 30 años de edad, vecino del Fraccionamiento Altamira, el cual presentaba fractura de craneo, fractura en las costillas y una herida cortante en el cuello, por lo que fue canalizado a un hospital para su atención médica.

Cabe señalar que el afectado indicó a los oficiales conocer a su agresor por lo que autoridades de la Fiscalía General del Estado tomarán conocimiento del hecho para la carpeta de investigación y dar con de presunto.