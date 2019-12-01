Emboscan civiles armados a policías en Escuinapa, Sinaloa; hay 4 elementos fallecidos y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 20:26:12

Escuinapa, Sinaloa, a 31 d emarzo de 2026.- Un grupo de policías municipales fue atacado durante un recorrido de vigilancia al sur de Sinaloa, dejando un saldo fatal de cuatro agentes muertos y uno más gravemente herido.

El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, confirmó la agresión y detalló que el elemento lesionado fue trasladado de emergencia a la cabecera municipal, donde permanece en estado delicado bajo atención médica.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió en el tramo que conecta las comunidades de Santa Anita y Arroyo Grande, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje. En ese punto, fueron sorprendidos por un grupo armado que abrió fuego en su contra.

Aunque los policías intentaron repeler la agresión, cuatro de ellos perdieron la vida en el lugar, mientras que otro resultó con heridas de gravedad y fue auxiliado por cuerpos de emergencia.

Tras los hechos, autoridades federales implementaron un operativo de seguridad en la zona para resguardar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Como parte de estas acciones, se reportó el cierre temporal de la carretera libre y de cuota en ambos sentidos, lo que generó afectaciones a la circulación regional.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este ataque, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables.