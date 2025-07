Juana Bravo pone en alto a Michoacán, recibe Premio Nacional de las Artes: Sectur

Ciudad de México, México, a 22 de julio de 2025.- La maestra cocinera tradicional y maestra artesana, Juana Bravo Lázaro, recibió este día el Premio Nacional de Artes y Literatura 2024, en la categoría de Artes y Tradiciones Populares, teniendo como escenario el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

La originaria de Angahuan, comunidad de Uruapan, estuvo acompañada por Lucero García Medina, subsecretaria de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), quien acudió en representación del titular Roberto Monroy García.

Este reconocimiento nacional otorgado por el Gobierno de México, no solo enaltece la trayectoria de Juana Bravo Lázaro, sino que también recuerda que en Michoacán, las tradiciones no solo se visitan, se viven.

Durante su discurso, la maestra artesana uruapense no pudo evitar las lágrimas al tiempo de agradecer a la gente que la ha apoyado a lo largo de su vida. “Gracias que comprendan que soy una mujer indígena, ¡viva México, vivan las mujeres de la Meseta, viva Michoacán! Estoy muy feliz porque no me esperaba este reconocimiento que me van a entregar”, expresó.

De igual forma destacó el apoyo otorgado por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, a través de la Sectur Michoacán que dirige Roberto Monroy García, por el respaldo e impulso que le han dado a las mujeres y a la cocina tradicional, “nos han apoyado para la mejora económica de las mujeres indígenas a través de los Encuentros de Cocineras Tradicionales y hemos logrado un respeto, gracias por ver por nosotras que compartimos el conocimiento de nuestros antepasados a través de los alimentos”.

El Premio Nacional de Artes y Literatura se otorga a personas físicas, comunidades o grupos, que por sus producciones, trabajos docentes de investigación o de divulgación, han contribuido a enriquecer el acervo cultural de México.

Tras el galardón a Juana Bravo Lázaro, la Sectur Michoacán extiende una invitación especial a turistas nacionales e internacionales para que descubran la riqueza cultural y gastronómica de la entidad, un viaje a "el alma de México" que se vive a través de sus sabores.