Tornado en sur de Brasil deja al menos 5 muertos y más de 400 heridos; destruye 80% de la ciudad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 14:50:25

Rio Bonito do Iguaçu, Brasil, a 8 de noviembre 2025.- Al menos cinco personas perdieron la vida y más de 430 resultaron heridas, por el paso de un tornado en el municipio de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, al sur de Brasil, de acuerdo con el Servicio Meteorológico brasileño.

Por lo anterior, el cuerpo de bomberos estatal y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento a 432 personas afectadas, según informó el gobierno paranaense.

Se detalló que de todos los lesionados, nueve tienen heridas de gravedad y algunos necesitarán cirugías de emergencia.

Además, dos personas siguen desaparecidas, aunque las brigadas han recibido más reportes de personas afectadas, por lo que se espera que el número de víctimas no localizadas aumente con el pasar de la horas, señalaron las autoridades locales.

Los daños se concentraron en Rio Bonito do Iguaçu, de 14 mil habitantes, según el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná, y de acuerdo con la Defensa Civil cerca del 80% de la ciudad quedó destruida.

"Bajo la orientación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción", anunció en la red social X el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.