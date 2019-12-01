Mortal choque en Paseo de la República en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 18:37:37
Querétaro, Qro.- Un muerto y severos daños materiales, fue lo que dejó un fuerte accidente, que se registró la tarde de este sábado, en carriles centrales de Paseo de la República.

 

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 15, a la altura del restaurante Texas Roadhouse, luego de que el conductor del auto en color rojo, perdiera el control del volante, a causa del exceso de velocidad en el que transitaba.

 

Aunado al estado inconveniente, derivó que el auto volcara, impactara a una camioneta que circulaba en la zona, y posteriormente el auto protagonista, quedó sobre sus cuatro llantas.

 

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron la muerte del copiloto del auto que protagonizó el accidente.

 

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente, que generó una severa carga vehicular en la zona.

 

 

