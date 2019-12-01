Muere presunto delincuente tras enfrentamiento con agentes de la Fiscalía en Zamora, Michoacán

Zamora, Mich., a 8 de noviembre de 2025. — Un hombre perdió la vida durante un enfrentamiento con elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) en la colonia Nueva España, luego de que los agentes fueran agredidos a tiros cuando se disponían a cumplir una orden de cateo.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron durante la madrugada de este sábado, cuando el personal de la institución arribó a un domicilio ubicado sobre la calle Manuel Doblado. Al intentar ingresar para realizar las diligencias judiciales, los investigadores fueron atacados con disparos de arma de fuego desde el interior del inmueble.

Ante la agresión, los agentes repelieron el ataque, lo que derivó en un intercambio de disparos que culminó con la muerte del presunto agresor. En el sitio, los peritos aseguraron un arma de fuego y varios envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina.

El cuerpo del hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado, fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

La Fiscalía General del Estado informó que se mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el hecho, determinar la identidad del fallecido y precisar su posible relación con actividades delictivas.