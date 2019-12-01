Jacona, Michoacán: Policías de Investigación abaten a presunto delincuente tras ser atacados a balazos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 16:05:13

Jacona, Michoacán.– Durante los primeros minutos de este sábado, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado fueron agredidos a balazos en la colonia Nueva España; en el enfrentamiento, un presunto agresor fue abatido.

De acuerdo con información recabada por este medio, alrededor de las 00:45 horas, los agentes acudieron a un inmueble ubicado en la calle Manuel Doblado para cumplir una orden de cateo.

Al disponerse a realizar la inspección, fueron recibidos con disparos de arma de fuego desde el interior de la vivienda, por lo que repelieron la agresión, abatiendo a uno de los presuntos atacantes.

Durante las actuaciones correspondientes, se aseguró un arma de fuego, así como varios envoltorios que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina.

El fallecido permanece en calidad de no identificado, por lo que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia y continuar con las investigaciones correspondientes.